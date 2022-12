Guerre en Ukraine: plus de 500 localités ukrainiennes sont toujours sans électricité suite aux bombardements russes

«L’ennemi continue d’attaquer les infrastructures essentielles du pays. Actuellement, 507 localités dans huit régions de notre pays sont coupées de l’alimentation électrique», a déclaré à la télévision ukrainienne Yevgueniï Yénine, premier vice-ministre de l’Intérieur.

Dans le détail, «la région de Kharkiv est la plus touchée, où 112 villages sont isolés; dans les régions de Donetsk et de Kherson: plus de 90; la région de Mykolaïv: 82; la région de Zaporijjia: 76; la région de Lougansk: 43», a-t-il précisé.