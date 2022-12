Coupe du monde 2022: de retour de blessure, Neymar devrait jouer contre la Corée du Sud ce lundi

A la veille du match contre la Corée du Sud, le sélectionneur brésilien Tite a annoncé que Neymar devrait débuter en tant que titulaire lors de ce huitième de finale. Selon l’entraîneur, si Neymar participe à l’entraînement d’aujourd’hui sans problème, il sera titularisé d’entrée contre les Sud Coréens. « On pense à la Corée, pas à qui on pourrait potentiellement faire jouer. Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, si il s’entraîne normalement cet après-midi, il jouera demain », a indiqué Tite en conférence de presse.

Concernant une titularisation, Tite est plus prudent : « Je veux être très clair ça ne dépendra que de la décision du staff médical. Moi en tant qu’entraîneur je préfère avoir mes meilleurs joueurs sur le terrain plutôt que d’attendre. »

L’attaquant brésilien avait quitté le premier match de la Coupe du monde au Qatar, lors de la victoire 2-0 contre la Serbie, avec une entorse à la cheville. Le Brésil affronte ce lundi à 20h, la Corée du Sud pour une place en quart de finale.