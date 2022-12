Il a pété les plombs lorsqu’elle lui a ri au nez: Isabelle, 40 ans, tuée par le père de ses deux enfants, alors qu’ils les attendaient dans le living…

Isabelle et B., le suspect, avaient appris à se connaître au travail et n’avaient jamais réellement habité ensemble. Leurs proches décrivaient d’ailleurs leur relation comme « mouvementée et instable ». Leur rupture, en 2017, s’était très mal passée et B. avait du mal à accepter qu’Isabelle ait trouvé un autre compagnon.

En ce jour d’avril 2020, alors qu’Isabelle venait d’arriver chez lui, dans son garage, pour récupérer leurs deux enfants, B. lui a demandé de mieux s’en occuper. Isabelle lui a alors ri au nez. Une réaction qui a rendu fou le suspect qui a pété les plombs. Comme l’explique le Nieuwsblad, il a sauté sur son ex et l’a frappée violemment au niveau du visage, des bras, de la poitrine puis l’a étranglée avec ses deux mains. Le tout alors que les deux enfants étaient avec leur grand-mère dans le living de l’habitation en attendant leur mère.

B. a alors passé son coude autour du cou de son ex et l’a étranglée avec une corde qui traînait dans le garage. Isabelle s’est alors effondrée. B. a ensuite appelé les secours, dans le calme.

À un point tel que, lorsqu’ils sont arrivés sur place, les ambulanciers ne s’attendaient pas à découvrir quelqu’un dans un état grave. Pourtant, Isabelle n’avait plus de pouls et ne respirait plus. Elle a été emmenée à l’hôpital dans un état de mort cérébral et y est décédée quelques jours plus tard.