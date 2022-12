Conflit locataire-propriétaire à Gilly: Pascale vit dans un logement jugé insalubre depuis 1 an et demi, les propriétaires exigent son départ pour effectuer des travaux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ancienne employée dans l’HORECA, Pascale Brahy, 48 ans, loue une petite maison depuis un an et demi, à Gilly. À l’époque, elle devait absolument trouver un autre logement, plus proche de l’école de sa fille, scolarisée à Gilly. « Je ne voulais pas la faire lever à des heures pas possibles pour prendre les transports, et je ne pouvais pas être trop loin de son école, étant donné que je suis handicapée », explique Pascale.

Ce n’était pas un secret: la maison devait être rénové en profondeur! - P. Sch.

Elle est alors tombée, il y a un an et demi, sur une petite maison, à quelques mètres de l’école de sa fille. Une aubaine pour la Carolo, qui était prête à tout, au vu de sa situation…