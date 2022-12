«Les supporters ne savent pas ce qu’il se passe en coulisses»: l’avocat de Roberto Martinez dézingue l’Union belge de football

Après six ans, une demi-finale de Coupe du monde et une première place au classement Fifa, Roberto Martinez a décidé de quitter le navire belge. Sou le feu des critiques après la débâcle des Diables au Qatar, le Catalan a rapidement annoncé son départ de son poste.

de videos

Quelques jours après cette annonce qui a fait couler énormément d’encre, Jesse De Preter, l’avocat de Martinez, est revenu sur les circonstances de ce départ. Et, selon lui, l’Union belge est l’unique responsable… et elle le regrettera très vite. « Roberto Martinez était le meilleur entraîneur de l’histoire de la Belgique », annonce sans détour l’avocat au micro de Sporza. « Ce départ est une perte énorme pour le football belge. Mais Les supporters ne savent pas ce qu’il se passe en coulisses. D’abord, la Fédération a annoncé qu’elle voulait le prolonger. Ensuite, elle ne le fait pas. Du coup, vous envoyez alors un signal indiquant que quelque chose ne va pas. Pour cette indécision, je blâme la fédération. Pour une prolongation, il faut que la volonté vienne des deux parties. Lorsque la fédération est gérée de cette manière, on obtient des incompréhensions comme celle-la. Roberto est un entraîneur qui se respecte. Après ces six dernières années, il pensait avoir une relation plus étroite avec les dirigeants. Mais certaines personnes sont heureuses avec ce départ. Cela montre bien le manque de reconnaissance… »