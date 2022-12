Thierry Luthers et Michel Curvers ont revisité Johnny et Sardou au Forum de Liège

Marie Max a participé à la fête. - E.D. Pierre Billon et sa fille Marie. - E.D.

Cerise sur le gâteau, et fil rouge du spectacle, la présence de Pierre Billon grand ami de Johnny et musicien-parolier des deux idoles accompagné de sa fille Marie Max. Autant vous dire qu’ils ont allumé le feu tous ensemble en mode rock’n’roll of course !

Pour démarrer le show, Pierre Billon, l’invité d’honneur de nos deux chanteurs liégeois, véritable couteau suisse du spectacle, entame un medley avec Marie Max : « Que je t’aime » et « Je vais t’aimer » pour un subtil mélange de Johnny et Sardou, le ton est donné. Billon raconte sa rencontre avec Johnny et ses anecdotes vont agrémenter la soirée : « Savez-vous qu’il m’appelait mon p’tit Lou ? », d’où la chanson…

Après le sympathique duo Billon père et fille, Michel Sardou alias Michel Curvers, entre en scène avec cuivres et choristes, pour des tubes incontournables : « J’accuse » donne le ton. De « La maladie d’amour » à « La java de Broadway » en passant par « Les lacs du Connemara », et tout cela « En chantant », arrive Marie Max pour un duo émouvant : « Être une femme » …

Son duo avec Pierre Billon sur « Dix ans plus tôt », n’est pas en reste et fait chanter la salle : « Te souviens-tu d’un slow …. ». Sur « Afrique adieu », Billon se met aux djembés dans une ambiance de folie pour terminer cette première partie de la soirée.

Après l’entracte, Johnny Luthers entre en scène tout de paillettes vêtu ! L’ambiance est très rock’ n roll. De « Laura » à « Gabrielle » tous les tubes sont revisités. Parfois, le coté historien de Thierry Luthers resurgit avec notamment cette explication : «En 1965, Jimmy Hendrix et Johnny, amis de longue date et période LSD pour les deux, sont n° 1 avec « Hey Jo », l’un en France, l’autre en Angleterre. S’ensuit « J’ai oublié de vivre », pour un duo Thierry et Billon parolier de cette chanson, frissons garantis… Il interprète la chanson préférée des fans « Je te promets », puis nous envoie « L’envie », duo magistral avec son pote Michel.

Petit intermède musical avec les cuivres en exergue, avant de réapparaitre en blouson de cuir et lunettes noires pour une fin de spectacle plus rock’n roll que ça, tu meurs… Après l’accalmie « Tennessee », c’est l’apothéose avec « Allumez le feu » pour une salle en délire, debout et toute la troupe réunie en osmose avec le formidable public du Forum en standing ovation.