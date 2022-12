Tensions dans le vestiaire des Diables: les joueurs remontés contre Roberto Martinez à cause d’Eden Hazard, selon un média anglophone

De nouvelles révélations concernant les tensions au sein du vestiaire des Diables ont été dévoilées ce dimanche. Trois jours après l’élimination de la Belgique en Coupe du monde, il semblerait que les choix de Roberto Martinez ne faisaient plus unanimité parmi les joueurs belges.

D’après The Athletic, plusieurs joueurs de l’équipe belge auraient ainsi reproché à Roberto Martinez d’accorder tant de temps de jeu et crédit à son capitaine, Eden Hazard. « Il y a un grand respect pour le statut de Hazard, mais certains de ses coéquipiers avaient le sentiment que Leandro Trossard ou Jeremy Doku auraient dû débuter à sa place contre le Maroc », continue ainsi le média sportif.

Concernant l’interview de Kevin De Bruyne, elle a fait coulé beaucoup d’encre et n’a pas aidé à atténuer les tensions dans le vestiaire. Concernant la potentielle dispute entre De Bruyne et Vertonghen, plusieurs sources ont suggéré que le désaccord était un peu moins explosif que ce qui était décrit, mais il est certainement vrai qu’il y a eu au moins un échange très franc entre les deux joueurs. Lukaku a effectivement dû intervenir. Il y aurait également eu une discussion acerbe entre Vertonghen et Hazard, mais ce dernier aurait réussi à apaiser le défenseur, continue d’affirmer The Athletic.

Enfin, le média explique qu’il y avait un problème linguistique dans le vestiaire. Roberto Martinez, depuis son arrivée en 2016 à la tête des Diables rouges, parlait anglais dans le vestiaire belge. Un sentiment « d’égalité et d’unité » s’est installé parmi les joueurs mais petit à petit, les joueurs se sont retrouvés à parler leur langue maternelle : le français ou bien le néerlandais. Un changement qui se serait produit petit à petit, et ce depuis les éliminatoires de la Coupe du monde.