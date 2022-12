«La crise oblige les jeunes à étudier dans le froid»: les jeunes du PTB proposent des salles d’étude chauffées La Louvière

Le PTB entend ainsi donner à tous les jeunes louviérois la chance de réussir leurs examens. Des journées d’étude ont déjà eu lieu ce samedi 3 et dimanche 4 décembre avec la présence d’une quarantaine de jeunes. Elles auront encore lieu les samedi 10 et dimanche 11 décembre.

« La crise énergétique actuelle oblige les jeunes à assister aux cours et étudier dans le froid. À la maison, le chauffage n’est souvent pas allumé en raison des factures élevées. Les bibliothèques et autres lieux publics indiquent également avoir baissé le chauffage. Une salle d’étude chaleureuse est d’une grande aide », déclare Amandine Pavet, responsable du PTB Centre, dans un communiqué. « Nous offrons ainsi un environnement collectif où les jeunes peuvent se motiver les uns les autres, avec des enseignants sur place qui répondent à toutes les questions. »

« Pas d’espace tranquille pour étudier »

Le mouvement de gauche radicale estime qu’être un élève aujourd’hui n’est pas facile. « De nombreux jeunes n’ont pas d’espace tranquille à la maison pour étudier », souligne Léa, monitrice chez RedFox. « On entend très souvent qu’ils ont des frères et sœurs à la maison qui font trop de bruit pour étudier. Et même si vous avez un endroit tranquille à la maison, il est difficile pour une bonne partie des jeunes de travailler seul face à sa feuille. Se concentrer seul à la maison est plus difficile qu’à l’école ou lorsque vous pouvez étudier ensemble. »