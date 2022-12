La 40e Messe chantée de Sainte-Barbe, patronne des mineurs, ce dimanche à Jumet

La 40e messe chantée de Sainte-Barbe, depuis la fermeture en 1967 des puits Saint-Quentin et Saint-Louis à Jumet-Heigne, était célébrée par l’évêque de Tournai Guy Harpigny et co-célébrée par l’abbé Pharel, doyen de Jumet. La cérémonie était mise sur pied par l’Association des Anciens Mineurs de Jumet Heigne, fondée en 1982 et présidée par Jacques Stichelbaut, ancien mineur. Dans l’assemblée avaient pris place Françoise Daspremont, échevine honoraire, Joël Minet, ténor, des membres des Disciples de Saint-Eloi… La messe s’est terminée de façon conviviale, avec dégustation de panettone.

J.C.HERIN