Attention si vous prenez la route: la neige va tomber sur la Belgique, l’IRM place une grosse partie du pays en alerte jaune pour conditions glissantes!

Au sud du sillon Sambre et Meuse, on prévoit de la neige fondante et de la neige sur les sommets. La neige peut être précédée de verglas ! Au cours de la nuit, la neige commencera également à tomber dans les basses régions de Namur, Luxembourg et Liège. Par endroits, une couche de neige pouvant atteindre environ 5 cm pourrait se former d’ici demain matin. Demain, il continuera à neiger pendant une longue période et la couche de neige atteindra 5 à 10 cm.

En Basse Belgique, les prévisions sont un peu plus incertaines.

On attend d’abord de la pluie et de la neige fondante. Au cours de la nuit et demain matin, la neige fondante pourrait se transformer en neige mouillée, notamment dans les provinces du Hainaut, du Brabant flamand et wallon et du Limbourg, avec des accumulations pouvant atteindre 5 cm par endroits dans le pire des cas.

En Flandre occidentale et orientale, on attend principalement des pluies légères et de la neige fondante.