«Star Academy»: relookée pour un shooting, Anisha surprend les internautes! (photo)

C’est un véritable marathon qui s’est entamé pour Anisha, au lendemain de sa victoire, en finale de la nouvelle édition de la « Star Academy », le week-end dernier. À l’instar d’une Miss France, la jeune femme a multiplié les apparitions à la télévision française, de « Quotidien » à « Touche pas à mon poste », afin de parler de son parcours dans l’aventure, mais aussi de ses futurs projets. Jeudi dernier, elle annonçait d’ailleurs qu’elle venait enfin de signer son contrat, chez Sony Music. « Je suis très heureuse et je tenais à vous remercier pour tous vos messages. » expliquait-elle à ses abonnés Instagram. En effet, même après avoir quitté l’aventure, la chanteuse parvient à rester proche de ceux qui l’ont soutenue et menée à la victoire.

Ces derniers jours, Anisha s’est également livré dans un entretien à Gala. Pour l’occasion, le magazine a organisé un shooting photo, et en a profité pour la relooker. Bien loin du style ultra confort, avec joggings et grosses écharpes qu’elle affectionnait au château de Dammarie-les-Lys, l’interprète de « De là-haut » arbore une veste en cuir rouge, et des talons aiguilles bien hauts. Un look résolument plus sexy, qui a entraîné de nombreuses réactions sur Twitter, où un cliché des coulisses du shooting a été posté. « Le marketing est en marche… Ce qu’il ne faudrait pas, c’est changer son image et détériorer son authenticité » a indiqué un internaute, inquiet pour l’image de la jeune femme. Pourtant, ce nouveau look a enthousiasmé plusieurs autres twittos, notamment un estimant qu’elle avait trouvé un bon styliste « qui a exploité tout son potentiel ».