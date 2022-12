Saint Nicolas, accompagné de l’âne Mortadelle, a défilé dans les rues de Monceau!

Belle initiative que celle du Comité du Scapé, dont Isabelle Allard est la présidente et Serge Beghin, le président d’honneur. Un cortège a défilé dans les rues de Monceau en compagnie de Saint Nicolas, de l’âne Mortadelle et d’un mineur pour rappeler l’origine de la fête (un enfant tombé dans une fosse). Au son de la cloche, les enfants accouraient pour venir chercher des friandises. « C’est super d’apporter du bonheur aux gens et de donner du temps pour les autres », signalait Ezechiel Wéry, un jeune bénévole (chargé de la sécurité). La journée a commencé par une collation au Salon Communal et s’est terminée par un spectacle pour enfants de l’école de danse de Benjamin Lovrix, offerts par le Comité.

J.C.HERIN JCH