Rénovation à la salle Patria à Faimes: le grand souhait des citoyens

Les citoyens étaient ravis à la possibilité de voir la salle Patria rénovée. Une salle vieillissante et énergivore qui sert actuellement de réfectoire aux élèves de l’école communale de Les Waleffes.

Ce projet existe bel et bien mais Etienne Cartuyvels, bourgmestre de Faimes, souhaite préciser quelques informations et calmer les ardeurs. « La CLDR (commission locale de développement rural) a proposé que la salle soit rénovée et que les équipements proposés s’adaptent au mieux aux besoins des associations et des habitants, explique le bourgmestre. Il est vrai qu’on pense à long terme à des rénovations mais rien n’est encore sur la table. Ce sera un projet futur. Nous n’avons pas encore commencé à en discuter. »