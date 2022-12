Le prince Harry fan de Marvel ? Découvrez le déguisement qu’il a choisi pour adresser un message très important ! (vidéo)

Comme il l’avait déjà fait en 2019, le prince Harry vient de lancer une nouvelle collaboration avec l’association Scotty's Little Soldiers, qui vient en aide aux enfants de soldats qui ont péri en service pour l'armée britannique. La dernière fois, il avait choisi un costume de saison et s’était déguisé en Père Noël, mais cette année, il se voyait plutôt en superhéros. C’est donc affublé d’un costume de Spider-Man qu’il est apparu dans une vidéo, pour s’adresser aux orphelins soutenus par l’association. « Noël est une période où nos proches nous manquent énormément, et c'est normal. Et il est possible de se sentir coupable de s'amuser sans nos parents. Mais je suis là pour vous assurer que nos parents veulent toujours que nous nous amusions. » lance celui qui a également perdu sa mère, Lady Diana, en 1997, dans un accident de voiture.