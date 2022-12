Face aux premières neiges, la Cellule d’action routière invite à la prudence: «La vigilance est de mise»!

Au cours de la nuit, la neige commencera à s’accumuler sur les hauteurs et atteindra jusqu’à cinq centimètres. Ces précipitations pourraient dès lors bousculer la circulation, en particulier à l’heure de pointe matinale. La CAR conseille aux automobilistes d’anticiper leurs déplacements et de partir plus tôt que d’habitude pour tenir compte d’un temps de trajet allongé par les flocons. Chacun devra également bien vérifier l’état de son véhicule avant le départ, veiller à adapter sa vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige) et ne pas dépasser les épandeuses, rappelle la cellule.

« La vigilance est de mise, en particulier dans le Hainaut, le Brabant Wallon, les Hautes Fagnes ainsi que l’Ardenne », précise-t-elle.