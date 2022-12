Illuminations de Noël, sonorisations, commerces ouverts le dimanche: la Ville de Visé s’est mise en mode «fêtes de fin d’année»

À Visé, après le beau succès rencontré lors de la venue de Saint-Nicolas qui a distribué 300 sachets de bonbons aux enfants, tout a été mis en place pour animer au mieux la Cité de l’Oie. Nocturne le 22 décembre Les illuminations de fin d’année ont été installées et la sonorisation des rues, rénovée, fonctionne depuis le 1er décembre. Plusieurs commerçants ont ouvert en nocturne ce jeudi 1er décembre avec succès et d’autres ont embrayé en dernière minute. Et une grande nocturne des commerçants est prévue le jeudi 22 décembre de 18h à 21h avec la venue du Père Noël et d’autres animations organisées par l’association des commerçants visétois.

Illuminations près de la Grand place de Visé. - G.J.

Les commerces visétois seront aussi ouverts le dimanche 11 décembre de 14h à 18h et le dimanche 18 décembre de 11h à 18h.

Une rue commerçante illuminée à Visé. - G.J. 10.000 € de cadeaux L’opération de fin d’année est lancée depuis ce 1er décembre jusqu’au 31. « Le principe est le même que l’an passé. Pour participer, les clients doivent remplir une carte avec cinq cachets de magasins différents (peu importe le montant de l’achat). Ils doivent ensuite déposer la carte complétée dans une des trois urnes placées chez Color Code, Ben’s et au centre culturel de Visé. Le tirage au sort des gagnants aura lieu début janvier. 10.000 € de cadeaux seront distribués. Ils sont offerts par le Commerce visétois, les commerçants et l’ADL (Agence de Développement local) qui met en jeu des budgets shopping en chèques-commerces (1.000 € au total, répartis en plusieurs gains). À gagner dans la hotte du Père Noël : un vélo à assistance électrique, un iPhone 14 Pro, des dizaines de lots offerts par les commerçants et les chèques-commerces. Ambiance de fin d’année à Visé. - G.J. Parkings gratuits Pour faciliter le stationnement pendant la période de fin d’année, la Ville de Visé propose différentes options : le parking Centre-Ville, parking souterrain situé avenue Albert 1er, sera gratuit du 15 décembre au 7 janvier ; le stationnement des véhicules sera autorisé sur le pont Roi Baudouin, en dehors de l’arrêt de bus, à droite de la chaussée dans le sens Devant-le-Pont vers Visé du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, du vendredi 23 au dimanche 25 décembre et du samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier de 8h à 19h ; dans la cour du Collège Saint-Hadelin le 18 décembre de 8h à 18h, du 24 au 31 décembre de 8h à 17h et le 30 décembre, le parking restera ouvert jusqu’à 23h. En ce qui concerne la zone bleue, vous disposerez d’une gratuité d’1h30 avec votre disque de stationnement.