Les festivités hivernales de Couleurs Pivoines à Modave: «Un Noël de senteurs et de couleurs»

En effet, un week-end de portes-ouvertes marquera le début des festivités. Léo Michotte, le gérant, accueillera ses clients de 10h à 21h le 9 décembre, de 9h30 à 19h le 10 et de 10h à 15h30 le 11.

Avant même d’entrer dans la boutique, un grand sapin et un chalet offrant du vin chaud, du chocolat chaud et des douceurs sucrées accueilleront les clients. A l’intérieur, couronnes, bougies, peluches mais aussi un plafond décoré de 250 mètres de guirlandes lumineuses, de boules et d’asparagus les attendront. « Ce sera l’occasion de rencontrer les clients qui nous suivent depuis deux ans », sourit Léo.