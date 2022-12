P2B : Orgéo cartonne Les Bulles, Grandvoir accroche Libin (+ tous les résumés des rencontres)

Voici tous les résultats et résumés de 14e journée de championnat

FLORENVILLE 2 BERCHEUX 0

Même si Florenville pointe à la première place, Bercheux n’est plus l’équipe malade de ce début de saison. Malgré tout, la victoire semble logique entre ces deux belles formations de P2. « Malgré mes absents, on a tout de même fait une très bonne première mi-temps », souffle Didier Gourmet, l’entraîneur des Bercheutois. « Ils menaient cependant 1-0 via C.Blandin à la pause. On aurait pu revenir au score car on a eu des occasions. En deuxième période, ils avaient la mainmise sur le jeu footballistiquement parlant mais on a encore eu des opportunités. On n’a pas à rougir de notre match. C’est 2-0 mais on savait que l’on allait chez les premiers, ce n’était pas évident mais on a fait un bon match. » Le deuxième but a été inscrit par Matz.

SAINT-HUBERT 1 SAINTE-ODE 1

Le coach des visiteurs était un peu frustré au coup de sifflet final mais finalement, le point du partage dans un déplacement à Saint-Hubert n’est finalement pas une mauvaise opération. « Dans l’ensemble ça s’est bien passé mais je suis un peu frustré car un point », confie Raphaël Bozet. « On aurait été content avec ce résultat avant de venir mais on a eu des situations dangereuses et on aurait pu partir avec la victoire. En première période on était bien dans la partie, ils n’arrivaient pas à mettre du rythme. C’était 0-0 à la pause, leur seule occasion a terminé sur le poteau et à l’inverse, on a eu quelques situations dangereuses. On reprend en seconde période où on ouvre le score via Vandendyck. On a ensuite raté plusieurs fois le 0-2 et sur notre dernière grosse action, Saint-Hubert a bien joué en contre et a obtenu un penalty (converti par F.Claude). On a ensuite fait une latte. Finalement, c’est un bon point dans la situation actuelle. »

OCHAMPS 4 WELLIN 1

Rencontre entre deux formations opposées au classement. Finalement, les Canaris se sont logiquement imposés dans cette partie. « Ça s’est bien passé, on a fait une bonne entame de match », glisse Sébastien Ricci, le coach des Canaris. « On a marqué assez rapidement et on a contrôlé le match en première période, c’était 3-0 à la pause grâce à des buts de Boulard, E.Gillet et Cottin. En seconde mi-temps, on a marqué rapidement via Boulard et ils ont marqué leur seul but sur une erreur défensive de notre part (Cappe). Mais sur l’ensemble du match, on n’a pas été inquiétés. C’est une rencontre gérée du début jusqu’à la fin avec sérieux. »

GRANDVOIR 1 LIBIN 1

Un bon point pour Grandvoir qui est arrivé à accrocher l’un des ténors de la série. « On a bien attaqué le match et sur une récupération haute de Gofflot, il a su ouvrir le score en ajustant ras de sol seul face au gardien », entame Benjamin Décamps, le coach des Cerfs. « On a fait une très belle première période et Libin ne s’est pratiquement rien créé. C’était 1-0 à la pause. En seconde période, on a joué un peu plus bas et ils ont pu se créer quelques situations. Ensuite on a mal joué un ballon dans notre surface et l’arbitre a accordé un penalty. Notre gardien l’a arrêté mais Delahaut a su pousser la balle au fond pour faire 1-1. Il restait une dizaine de minutes et on a eu l’occasion de faire 2-1 via Toussaint qui a voulu placer mais qui a touché l’équerre. »

CORBION 3 PALISEUL 0

Corbion a pris trois précieux points face à la belle formation de Paliseul. « Les échanges étaient assez égaux en première période, il y a eu des occasions des deux côtés », glisse Bertrand Gobert. « En seconde période on s’est réveillé, surtout Renaux, et il nous a libérés en mettant le premier goal à l’heure de jeu. Paliseul a ensuite poussé et en contre Renaux s’est offert un doublé d’un but magnifique. Et dans la dernière minute, A.Vialette a scellé le score à 3-0. Je pense que si Paliseul avait marqué en premier, ils auraient eu plus facile maintenant, la victoire est tout de même méritée. »

ORGEO 13 LES BULLES 0

Pas grand-chose à dire lorsqu’une rencontre est gagnée de la sorte. « Pierson a inscrit cinq buts en première période, Faustino deux et Dubois un », raconte Jean-François Rossignol. « C’était 8-0 à la pause. On a bien respecté l’adversaire donc on a commencé le match à fond. Mais Les Bulles a été très courageux, c’était une équipe très correcte en face. Seidou a mis un doublé en seconde période et Déom, Plainchamp et Coppine ont mis un but. On était plus forts mais ils n’ont pas démérité. Beaucoup de gens auraient lâché et ils se sont battu tout le match. »

ROSSIGNOL 1 NEUVILLERS 1

Petite surprise du côté de Rossignol qui est parvenu à accrocher Neuvillers. « On a bien attaqué le match face à une équipe qui était deuxième avant ce match », confie Julien Guillaume, le coach des locaux. « On voulait prendre une petite revanche, ils nous avaient baladés à l’aller. On était bien en place et Foury a ouvert le score après 13 minutes pour faire 1-0. Neuvillers a eu des occasions mais ils n’ont pas su les mettre au fond. Ils ont ensuite su revenir au score sur penalty à la 42e via Petitjean. Neuvillers aurait dû mener 1-2 mais on a su faire le gros dos. C’était important de prendre des points et le match nul, c’est très bien. »

Louise Romboux