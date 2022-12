Des spécialités de la Belgique jusqu’au Brésil au village gourmand de Noël d’Aubel

Le vin chaud brésilien, on ne connaissait pas. Mais on a pu le goûter ce week-end au village gourmand de Noël d’Aubel.

Pour sa huitième édition, l’événement qui s’est tenu au centre de la localité ces vendredi et samedi ainsi que ce dimanche, accueillait 23 chalets dédiés aux plaisirs du palais. On pouvait y manger des tartes flambées – les flammekueche alsaciennes –, des huîtres, des burgers, des pâtes, etc. Le tout arrosé des vins chauds, originaux ou pas, ou de bière, notamment la locale Val-Dieu de Noël qu’on trouvait à plusieurs endroits.