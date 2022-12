Fagnes Wash, le coup de cœur des premiers awards des entreprises à dimension écologiques et sociales

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« C’était intense. » Frédéric Cheslet, vice-président de l’ASBL Haute Amblève, résume la première remise de prix de la région récompensant les entreprises actives dans le développement durable. 24 sociétés pour 43 participations dans les 4 catégories ; le jury a sélectionné les cinq lauréats, qui ont reçu leurs awards lors de la cérémonie de ce 3 décembre, à Malmedy.

Une grande première pour l’association qui met à l’honneur les actions citoyennes ainsi que de plus grandes structures engagées dans les causes sociales et environnementales.