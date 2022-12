Auvio: la plateforme de la RTBF fait le plein de séries ce mois de décembre!

Résumé : Adam Kay, chef de clinique remplaçant en obstétrique, jongle entre sa vie professionnelle et sa vie de couple avec Harry qui se sent délaissé. Épuisé par des conditions de travail éprouvantes, Adam doit composer avec ses collègues…

« This Is Going To Hurt » – du 7 décembre au 6 juin 2023

« ReuSSS » (l’intégrale) – à partir du 15 décembre

Résumé : Après avoir disparu pendant six mois, Djamel, 20 ans, revient dans la cité où il est né. À peine arrivé, il est violemment agressé et sombre dans le coma. Sa petite sœur Hanane, 18 ans, est bien décidée à retrouver le coupable. Elle embarque ses deux meilleures amies, Ambre et Maïssa, dans son enquête. Têtes brûlées, les trois filles s’aventurent dans des zones dangereuses. Entre des petits copains peu fiables, des parents dépassés et des dealers énervés, Hanane, Maïssa et Ambre devront, plus que jamais, compter sur leur amitié pour découvrir la vérité. Une série musicale française à l’originalité et à la sincérité désarmante de 10 épisodes.

Avec : Charlie Loiselier, Assa Sylla, Ines Ouchaaou

« Berlin 56-59-63 » (l’intégrale) – à partir du 15 décembre

Résumé : Caterina Schöllack dirige une prestigieuse école de danse berlinoise. Sa plus grande préoccupation est de marier ses trois filles, Monika, Eva et Helga, à des gentlemen bien établis et de bonne famille, afin de conserver les traditions dans son école de danse Galant. Cette série de 9 épisodes, sous forme de trilogie traite de la morale prude, des premières expériences sexuelles des jeunes femmes et du désir de valeurs, soulignées par l’association à l’Allemagne nazie de la mère et de nombre de ses contemporains.

Avec : Claudia Michelsen, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich

« The Palace » (l’intégrale) – à partir du 15 décembre

Résumé : 1987. L’Allemagne est encore coupée en deux. Chris, une jeune danseuse d’un corps de ballet de l’Allemagne de l’Est se voit offrir la possibilité de faire un solo au « Friedrichstadt-Palast », surnommé le « Las Vegas de l’Est ». Bientôt, elle rencontre Marlene, sa jumelle de l’Ouest dont elle ignorait l’existence. Les deux jeunes femmes vont échanger leur vie professionnelle et personnelle.