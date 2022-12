Coupe du monde: l’Angleterre prend rendez-vous avec la France en quarts après sa victoire sur le Sénégal (3-0, vidéos)

L’Angleterre a aisément pris le dessus sur le Sénégal en 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Alors que les champions d’Afrique étaient les plus dangereux face au but malgré une faible possession en première mi-temps, les Anglais ont été bien plus efficaces en convertissant leurs rares opportunités. Jordan Henderson a ouvert le score à la demi-heure de jeu (38e). Juste avant la pause, Harry Kane est venu faire le break (45e+3).

En seconde période, les Sénégalais n’y étaient plus, ce qui a profité à Bukayo Saka pour enfoncer un peu plus le clou et porter le score à 3-0 (57e). La suite de la rencontre n’offrait plus grand-chose, Gareth Southgate en profitant pour faire souffler quelques cadres.

Pour une place en demi-finale, l’Angleterre affrontera la France, qui s’est imposée 3-1 face à la Pologne plus tôt dimanche, le samedi 10 décembre à 20h00.