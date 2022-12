P1 | Festival offensif de Ster, Sprimont boit la tasse (vidéo)

Ster-Francorchamps 9

Sprimont B 1

Les buts : 11e Crisigiovanni (1-0), 15e Calisgan (2-0), 22e Gaspar (2-1), 24e et 45+3e/pen Scheffer (3-1 et 4-1), 49e Dardenne (5-1), 62e Joao (6-1), 64e et 65e Crisigiovanni (7-1 et 8-1), 67e Scheffer (9-1). Ster-Francorchamps : Crespin, Hermant (61e Domken), Lambrechts, Wangermez, Boreio (46e Dardenne), Raskin, Joao (65e Delhez), Gilis, Calisgan (22e Restiglian), Crisigiovanni, Scheffer. Sprimont B : Librici, Carvalho, Pedrosimao, Carrea, Fedsoseew, Corman (66e Rasquin), Fassotte (55e Ruiz), Gaspar, Cugnon (55e Gonzalez), Moukoko, Rallegri (66e Champagne). Cates jaunes : Rallegri, Crisigiovanni, Champagne. Arbitre : M. Addai.

Au quart d’heure, Crisigiovanni et Calisgan avaient déjà trompé le pauvre Librici qui a vécu une après-midi très difficile… Les Sprimontois ont réagi sur corner grâce à Gaspar avant de totalement s’écrouler. Scheffer portait le score à 4-1 au moment de rentrer aux vestiaires pour la mi-temps. En seconde période, les Carriers ne sont pas remontés sur la pelouse. À la 67e minute, les Sterlains avaient trouvé le chemin des filets cinq fois de plus. Le marquoir affichait 9-1 grâce à des buts de Dardenne, Joao, Crisigiovanni (2x) et Scheffer. Un enfer pour les visiteurs qui ont, en quelque sorte, donné le bâton pour se faire battre dans le jeu. C’était bien trop facile pour Ster-Francorchamps et les Sprimontois ont trop vite baissé les bras.

Hormis un nouveau but encaissé sur corner, Vincent Heins, le coach local, ne pouvait cacher sa joie. « Je me souviens avoir battu Braives 8-0 il y a cinq ans, mais 9 buts, c’est une première. On ne s’attendait pas à ça de la part de Sprimont B. C’était clairement portes ouvertes. On est tout de même resté très sérieux et collectif jusqu’au bout. »

Dans le camp adverse, on sentait de la résignation dans le discours de Faustino Garcia. « Certains ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont de jouer en P1 et la situation dans laquelle on est. Je suis surtout déçu par l’attitude. Je pense qu’il faut arrêter de penser au maintien. Avec cette mentalité-là, ce n’est pas possible… »

Match arrêté

Le match a également été marqué par une scène étrange. L’arbitre a arrêté la partie à la demi-heure. En cause, des commentaires d’un spectateur. Finalement, il s’avérait que ce supporter était Mickael Leruth, le directeur sportif de Sprimont. « Je lui ai simplement fait une remarque sur les hors-jeu. Je n’ai vraiment rien dit de mal. »

Arno Chandelle