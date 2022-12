Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Seul candidat à la présidence régionale bruxelloise de DéFI, Fabian Maingain, échevin à la Ville de Bruxelles, a été élu avec 81,7 % des suffrages. Il succède à Michaël Vossaert, battu à la présidentielle du parti par François De Smet, candidat à sa propre succession.

Les deux présidents seront amenés à collaborer, avec un accent qui sera mis sur le rassemblement. « On ne peut que féliciter François, et je me réjouis qu’il puisse continuer sa présidence. On va travailler avec l’ensemble de nos forces vives, pour créer ce rassemblement des forces et des talents. Nous allons nous y employer, avec François, mais aussi avec l’ensemble de nos mandataires », affirme le nouveau président bruxellois.