P3C | Le Croatia Wandre sans pitié pour Warsage B

Un succès acquis grâce notamment au quadruplé de Damien Busarello et au doublé d’Alan Brncic. Malgré le large score, Laurent Bodet, le T1 wandruzien tient à saluer l’attitude des Greens. « Le score est quelque peu sévère pour eux, car c’est une très belle équipe qui n’a pas refusé le jeu et qui n’a pas fermé la baraque comme certains le font contre nous. Après, ce n’est pas volé, car on met nos occasions au fond et on fait le break avant la mi-temps, mais Warsage nous a offert une belle opposition malgré le score lourd en notre faveur », reconnaît le coach du Croatia.

Dejardin s’impose sur ses anciennes terres

Fabrice Dejardin, le coach de Jupille, retrouvait ses anciennes couleurs ce dimanche lors du déplacement à Vaux-Chaudfontaine. Un retour sur ses anciennes terres plutôt réussi comme en témoigne le score de 2-0 en faveur des Brasseurs. Richie Kabamba et Christophe Vanreye ont permis aux Jupillois de l’emporter en trouvant chacun le chemin des filets.

L.D.