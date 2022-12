François De Smet réélu à la présidence de DéFIavec 59% des voix: «Il y a eu une mobilisation pour assurer une continuité du travail réalisé»

« J’avais tablé sur un résultat autour des 60 %, car j’avais été élu avec 63 % des voix il y a trois ans. La campagne a été parfois difficile, je savais que mon adversaire a la qualité de mobiliser fortement autour de lui. Je savais qu’il fallait mobiliser, je me suis battu sur le terrain en défendant aussi mon bilan. Ça a été une bonne campagne, très respectueuse. Le score est raisonnable, un peu plus étriqué que ce qu’on aurait pu espérer, mais net quand même », souligne François De Smet.

Durant la dernière ligne droite, François De Smet a pu compter sur plusieurs soutiens de taille. Premièrement, un des candidats à la présidentielle, Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et actuel président sortant du comité permanent wallon du parti, avait renoncé à sa candidature et annoncé son soutien au président en place. Ensuite, plusieurs grands noms du parti, ont soutenu publiquement sa candidature. Des soutiens décisifs ?

Tourné vers 2024

Le second mandat de François De Smet sera marqué par la grande année électorale en 2024, avec les élections communales, régionales et fédérales. Les discours qui ont suivi les résultats allaient d’ailleurs en ce sens. « Il faut bâtir et aller de l’avant », affirme le président de la formation amarante. Les grandes lignes de la campagne sont déjà connues : libéralisme social, lutte contre les inégalités et intransigeance par rapport aux demandes du nationalisme flamand. « Elles vont très vite arriver, les francophones devront assumer un front uni face à cela », ajoute De Smet.

Dans le dernier sondage réalisé cette semaine par l’institut Ipsos, on remarque que DéFI se maintient à Bruxelles autour des 10 %. « C’est louable pour un parti se trouvant dans la majorité à Bruxelles », selon François De Smet. « C’est une majorité dans laquelle il est difficile de marquer des points. Le sondage démontre qu’on a une rare stabilité pour un parti politique. »

Élargir sa base d’électeurs

Pour les élections 2024, DéFI tentera d’attirer les électeurs hésitants et mécontents de la droite francophone. « C’est possible qu’une droitisation du MR, si elle continue dans ce sens, peut dégager un boulevard au centre pour ceux qui peuvent le prendre. DéFI a cette vocation, car on se veut à la fois progressiste au niveau des valeurs, mais nous sommes plus à droite au niveau socio-économique. On aime l’entreprise, on aime les gens qui prennent des risques, on est pro-business, il y a un public pour cela. C’est le terrain qu’on va tenter de labourer », annonce le président fraîchement réélu.

S’implanter en Wallonie

Si DéFI est bien présent à Bruxelles, la formation amarante a plus de mal en Wallonie. Pour continuer de grandir, le parti doit s’imposer dans la région. « Pour s’implanter en Wallonie, nous ne devons pas disperser nos moyens, nous allons défendre nos bilans et investir les bons candidats aux bons endroits. Je crois que tout deviendra possible. On a de bonnes chances d’emporter nos premiers députés wallons en 2024 », annonce François De Smet.

Continuer au fédéral

Le déménagement du président de DéFI d’Evere vers Woluwe-Saint-Pierre laissait penser à des manœuvres politiques avant les élections communales de 2024. Il n’en est rien. « J’ai voulu revenir dans mon quartier d’enfance, où j’ai vécu pendant 15 ans. Je suis heureux d’y revenir, c’est un projet familial, pas politique », déclare François De Smet.