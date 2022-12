Mondiaux de tennis de table juniors: Adrien Rassenfosse et la Belgique éliminés d’entrée par la Roumanie

Le duel belgo-roumain a débuté par une défaite d’Adrien Rassenfosse (ITTF 15 dans sa catégorie) contre Darius Movileanu (ITTF 20) sur le score de 3 sets à 0 (11-1, 15-13 et 11-4). Tom Closset (ITTF 37) a été battu par Eduard Ionescu (ITTF 21) 3-0 (11-7, 11-7 et 11-8) et Alessi Massart (ITTF 95) par Iulian Chirita (ITTF 25) 3-1 (11-7, 11-1, 10-12 et 14-12).

Dans le tableau du simple cette semaine, Rassenfosse affrontera l’Égyptien Marwan Gamal (ITTF 56) au premier tour. Le pongiste de Pépinster jouera aussi le double garçons aux côtés du Japonais Hayate Suzuki et le double mixte avec l’Allemande Annett Kaufmann.

Chez les filles U19, Sara Devos (ITTF 197 chez les U19) croisera la route de la Taïwanaise Chi-Shiuan Chen (ITTF 23).

Lilou Massart affrontera la Tunisienne Balkis Suissi au premier tour du tableau filles U15. Elle disputera aussi le double U15 avec l’Espagnole Maria Casas et le double mixte U15 avec le Bulgare Yoan Velichkov.

Ces championnats du monde se disputent jusqu’au 11 décembre.