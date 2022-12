Coupe du monde de biathlon: le Malmédien Florent Claude gagne 12 rangs et finit 14e du sprint

Le Norvégien Johannes Thignes Boe, déjà vainqueur du sprint samedi, a fait le doublé en décrochant également la poursuite 12,5 kilomètres de Kontiolahti, lors de la manche d’ouverture de la Coupe du monde masculine de biathlon, dimanche en Finlande. Florent Claude a effectué une très belle remontée. Parti 26e, il a terminé au 14e rang, à 2:34.3 du vainqueur.

Malgré trois fautes sur le pas de tir, une de plus que ses plus proches concurrents, Johannes Boe s’est imposé avec une avance de 19.2 secondes sur son compatriote Sturla Holm Laegreid (2 fautes) et de 47.3 sur le Français Emilien Jacquelin (2 fautes). Boe, 29 ans et quadruple champion olympique de Pékin, a décroché la 57e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Florent Claude, 26e au départ après le sprint de samedi, a réalisé une remontée notable à la faveur d’un 19/20 au tir. Quatorzième sur la ligne, le Malmédien a signé son meilleur résultat en Coupe du monde depuis sa 9e place acquise sur la poursuite de Ruhpolding en janvier 2022.

Deuxième Belge au départ, Thierry Langer (Elsenborn) n’a pas connu la même réussite que Florent Claude. Vingt-quatrième au départ, il a terminé au 38e rang, avec 6 fautes au tir, à 3:49.8 de Boe.

Au classement de la Coupe du monde, Florent Claude est 24e (42 pts) et Thierry Langer 37e (20 pts).

Après cette escale inaugurale dans l’est de la Finlande, la Coupe du monde de biathlon prendra la semaine prochaine la direction de l’Autriche et de Hochfilzen, où se tiendront un sprint (9/12), un relais 4x7,5 km (11/12) et une poursuite (11/12).