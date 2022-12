Le grand baromètre de la démocratie: l’énorme ras-le-bol de très nombreux Belges, il ne font plus confiance à leurs gouvernants!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La démocratie fonctionne mal en Belgique. Premier élément : plus de huit Belges sur dix disent s’intéresser à la politique en Belgique. L’intérêt pour la politique européenne (73 %) et internationale (69,2 %) est moindre. Par contre, deux Belges sur trois (63,4 %) estiment que la démocratie fonctionne mal chez nous. Un sentiment qui est surtout fort à Bruxelles (62,1 %, mais 77 % si on ne considère que les gens qui ont donné leur opinion et qu’on occulte les nombreux « sans avis », près de 20 %) et en Wallonie (54,4 % et 69,4 % en retirant les « sans avis »). Échappent à ce constat très sévère, les bourgmestres, puisque le taux de gens pensant que la démocratie fonctionne mal dans leur commune passe sous les 50 % (42,4 %).