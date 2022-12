«L’homme et la jolie fille», de l’artiste montagnard Aurélien Belle, a été tourné à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aurélien, 43 ans, est un artiste carolorégien, qui est né avec la musique dans le sang. L’homme vit à Montignies-sur-Sambre, y travaille et déploie depuis plusieurs années son art, chez nous, comme à Bruxelles et à Paris, entre autres.

« Je chante le quotidien, les rencontres improbables… J’essaie de mettre en avant l’ambiguïté que l’on retrouve dans toutes les relations, le yin et le yang que l’on retrouve très souvent et qui nous habite tous. C’est ce que j’ai d’ailleurs essayé de faire transparaître dans mon dernier morceau, déjà disponible depuis novembre sur Youtube, « L’homme et la jolie fille ». On ne sait quelles sont leurs relations exactes : amoureux, amants, amis, père et fille ? C’est ce qui me plaît, dans l’écriture, composer un univers où tout peut se mélanger, où l’on peut tout imaginer. »