Trois personnes blessées dans un accident ce dimanche soir à Thirimont, entre deux véhicules

Deux véhicules circulaient, ce dimanche soir, vers 18h30, dans la rue Les Pouilleux, à Thirimont, dans l’entité de Beaumont, lorsqu’elles sont entrées en collision. Les circonstances exactes de cet accident ne sont pas encore connues, mais le résultat est là, hélas, avec trois personnes blessées. Celles-ci ont été prises ne charge par les secours, parmi lesquels on compte les pompiers de Beaumont et de Thuin, placés sous les ordres du lieutenant Renard et de l’adjudant Henry. La police de la zone Botha a été requise et a procédé aux constatations.