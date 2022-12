Bruxelles Mobilité lance ses premiers épandages cette nuit!

Pour traiter l’ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité couvre plus de 800 km de voiries en 3h30 via 17 circuits. Un épandage complet nécessite 85 tonnes de sel. Toutes les voiries régionales sont concernées : routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs.

Les stocks de sel de Bruxelles Mobilité sont pleins, notamment en raison des hivers assez doux des années précédentes.