P2A: un partage qui n’arrange personne entre Herseaux et Estaimbourg

Herseaux 0 Estaimbourg 0 Herseaux : Boyard, Monier, Leroux, Bracaval, Debailleul (78e Schembri), Leva, Mezzina, Ballenghien, Marti, Harduin, Leblond. Estaimbourg : Oliveira, Clement (60e Devianne), Claerebout, B.Decarpentrie, Delval (78e Morel), Desmet, R. Decarpentrie, Taquet (87e Dubus), Dubrulle, Delattre (60e Clarisse), Dekoster. Cartes Jaunes : Marti, Devianne. Carte rouge : 85e B. Decarpentrie (2CJ) Arbitre : M. Ben Ahmed

Estaimbourg débutait bien la rencontre et parvenait à se créer quelques opportunités via Taquet mais ses tentatives ne trompaient pas Oliveira. À la 20e, Dubrulle héritait du ballon dans l’axe et armait une frappe qui passait au-dessus du cadre. Herseaux mettait peu à peu le nez à la fenêtre et se montrait dangereux sur phases arrêtées.

Celles-ci étaient toutes bien données mais personne ne se trouvait à la retombée pour inquiéter le portier adverse. « Le RACE est la plus belle équipe que nous ayons affrontée. C’était un match assez fermé avec une grosse bataille dans le milieu du jeu et cela explique le nul vierge. Nous n’avançons pas au classement mais c’est un point satisfaisant », soufflait le T1 d’Herseaux, Julien Deconinck. Juste avant le repos, les hommes de Corentin Douterlungne auraient pu hériter d’un penalty mais l’arbitre ne bronchait pas. Au retour des vestiaires, on assistait de nouveau à une bataille dans le milieu de terrain.

« Nul logique »

« Nous avons assisté à une très belle rencontre entre deux formations qui ont un système tactique semblable. Le nul est logique car nous ne sommes pas parvenus à nous créer assez de situations dangereuses. Malgré tout, ce point est encourageant », déclarait le T1 d’Estaimbourg.

Vers la 65e minute de jeu, à la suite d’un long ballon, Devianne et Taquet combinaient parfaitement mais Oliveira se montrait plus prompt et gardait ses filets inviolés. En fin de partie, B. Decarpentrie écopait d’un second carton jaune et était renvoyé au vestiaire mais Herseaux ne parvenait pas à en profiter et on en restait là. Personne ne fait donc de bonne opération dans le subtop de la P2A…