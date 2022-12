Près de 9.000 personnes pour la première journée du Marché de Noël de Hannut : « On a explosé tous nos chiffres. »

Une édition qui surprend tant les résultats dépassent toutes les attentes. « Ça va encore être blindé jusqu’à dimanche soir, se réjouit Pol Oter, président du CPAS de Hannut et en charge de l’organisation. Après la journée de samedi, on peut déjà affirmer qu’on a explosé tous nos chiffres. Plus de la moitié des artisans dans l’espace produits de bouche ont dû reproduire cette nuit tant ils ont été dévalisés hier. »

144 stands de créateurs se sont retrouvés dans le marché couvert. - Th.P. Avec une assistance se pressant de toute la Belgique, le marché profite au rayonnement de la ville d’Hannut. « J’ai croisé des gens de Mouscron, de Charleroi et énormément provenaient de la Flandre, se félicite l’organisateur. On fera le bilan une fois que tous les chiffres précis seront à disposition mais c’est d’ores et déjà une édition historique pour nos 144 artisans et 70 producteurs de produits de bouche. »