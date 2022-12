Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Marbella, il n’y avait pas autant de monde que la veille, où bon nombre de fans hollandais et anglais étaient venus assister au match amical entre l’Ajax et Blackburn. Mais l’Olympiacos et ses stars aux cheveux grisonnants avaient tout de même attiré la curiosité des touristes. Pour les joueurs du Standard, pas question de demander un selfie à Marcelo ou James Rodriguez, les deux ex-joueurs du Real Madrid. Du moins, pas avant une rencontre amicale qui devait servir de test, après cinq jours passés en Espagne. Accroché ou accrocheur, c’est selon, le club liégeois a forcé le champion de Grèce au partage (3-3), dans un match aux nombreux enseignements positifs.

1. Noah Ohio est l’homme en forme de ce stage

Les chiffres, d’abord : avec deux buts marqués, dont un à la toute dernière seconde du match, Noah Ohio a posé sa griffe sur ce match. En quarante-cinq minutes, le Néerlandais a matérialisé sur le terrain les bonnes ondes positives ressenties lors de ce stage.

Depuis l’arrivée du groupe à Marbella, l’attaquant de 19 ans est en effet l’un des joueurs en forme de Ronny Deila. « Cela ne concerne pas qu’un seul joueur, mais c’est clair, nous avons besoin de poids offensif pour gagner des matches, sans oublier l’importance de bien défendre », avoue le coach norvégien qui espère que l’inefficacité globale de son équipe sera réglée lors de la seconde partie de saison.