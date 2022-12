Annick sent le bord du gouffre arriver pour sa sandwicherie «Délice» à Marche: «Je ne me paie plus de salaire depuis deux mois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elle ne fait plus ses courses depuis deux mois. Les restes de sa sandwicherie Délice, à Marche-en-Famenne, suffisent. C’est qu’il faut payer les factures d’électricité qui sont passées de 650 à 1650 euros par mois, depuis la fin de l’été. Annick Vande Walle a 62 ans, vit seule. Elle fait partie de ces indépendants qui bossent 10 heures par jour et consacrent leurs soirées à remplir la paperasse. Sa sandwicherie, c’est son bébé. Cela fait 22 ans qu’elle a entrepris d’ouvrir son propre commerce. Et elle se bat seule, pour faire face à ce séisme économique. Pas de conjoint sur lequel s’appuyer. Elle est seule. Il faut tenir. Mais, combien de temps encore ?