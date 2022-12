Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une plus grande transparence, un code de bonne gouvernance, l’injection d’administrateurs indépendants pour plus d’ouverture et de diversité, la fin des jeux d’influences, une collaboration plus étroite entre l’Union belge et la Pro League, etc.

Que n’a-t-on pas lu et entendu en matière de table rase et de refondation depuis que le « Footbelgate » a répandu son onde de choc ? Tout et… finalement n’importe quoi, au vu du torpillage en règle de la Fédération depuis l’élimination précoce des Diables à la Coupe du monde.

Dès avant le match face à la Croatie, les premiers bruissements faisaient déjà état d’une fronde de la part de la Pro League à l’encontre de la gestion du Mondial et du dossier Martinez par le CEO fédéral Peter Bossaert et son équipe de l’opérationnel.