L’église Saint-Pierre de Chênée, rénovée durant un an, a été bénie par l’Évêque

Une eucharistie solennelle et festive a été célébrée par l’évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, ce dimanche matin en l’église Saint-Pierre de Chênée devant plus de 250 fidèles. Une messe, suivie de la bénédiction de l’église par l’évêque liégeois, pour célébrer la réouverture de l’église après près d’un an de travaux.

« Des travaux qui ont débuté le 8 février dernier et qui se sont déroulés sans arrêt, sinon durant trois semaines de vacances. Ils ont consisté surtout à remplacer les stucs qui étaient tombés avec l’humidité. On a réparé la toiture en 2013 car il y a eu beaucoup d’infiltration d’eau vu que la corniche se trouvait sur le mur et quand elle a percé, elle a abîmé toutes les nefs latérales. On a donc aussi refait toutes les peintures. Et on a profité des échafaudages pour remplacer l’éclairage par du LED et mettre l’électricité aux normes. On a également remplacé la sonorisation qui datait un peu par une sonorisation spécifique aux églises, qui plus est en présence de colonnes », détaille Marie-Thérèse Joliet, trésorière de la Fabrique d’église.