Sans surprise, Nafissatou Thiam a obtenu ce samedi un nouveau Spike d’Or. Il s’agit pour la Bruyéroise d’une 9e récompense consécutive pour celle qui a été désignée comme la meilleure athlète belge de l’année.

Chez les hommes, on soulignera la belle 3e place du Profondevillois Eliott Crestan, devancé par Bashir Abdi et Julien Watrin. L’athlète du SMAC décroche ainsi le Spike de bronze, le second après celui conquis pour l’année 2021.