Calendrier de l'Avent - Lundi 5 décembre - Gagnant connu

Voici la montre officielle en hommage à Johnny Hallyday… Il y a tout juste 5ans, le 5 décembre 2017 disparaissait la plus grande star du rock français. Le temps est à l'hommage, et la maison horlogère Col&MacArthur s'y est consacrée avec une élégance particulière : sa montre commémorative « JAMAIS SEUL » raconte Johnny en une série de symboles, subtilement disséminés dans le design – comme cet authentique morceau d’une veste en cuir, portée par Johnny. Un cadeau rock et élégant, avec cette collection numérotée et limitée. Une pépite locale aussi : Col&MacArthur est une maison horlogère liégeoise !