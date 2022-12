Un lundi sous la neige: l’IRM place tout le sud du pays en alerte, la couche de neige peut atteindre… 15 cm! (photos)

À partir du nord-ouest, le temps deviendra plus sec avec de l’air un peu plus doux. En Basse-Belgique, la neige se transformera en neige fondante, puis la couche de neige disparaîtra. En Ardenne, la neige tiendra dans la plupart des régions.

Ce code couleur prévoit des chutes de neige fraîche de 1 à 5 cm en l’espace de 6 heures ou de 5 à 10 cm en 24 heures, ou encore la formation de plaques de verglas (très) localisées, explique l’IRM.

Des chutes de neige sont annoncées jusqu’à mardi matin au sud-est de la Belgique tandis que de la pluie est prévue sur le nord-ouest. Le centre du pays connaîtra également des chutes de neige fondante voire de neige qui pourra tenir au sol. En de nombreux endroits, une couche de neige entre 1 et 5 cm pourra se former. Dans la province de Liège, le sud de la province de Limbourg et l’est du Brabant flamand et wallon, la couche de neige pourra atteindre jusqu’à 5 à 10 cm d’épaisseur par endroits, avertit l’IRM.

L’avertissement concerne les provinces de Liège, Hainaut, Namur, Luxembourg, Brabants wallon et flamand, Limbourg et Bruxelles.

Les maxima seront compris entre 0ºC en Ardenne, 2 à 3ºC dans le nord-ouest et 5ºC au littoral. Le vent sera faible, modéré à la mer, revenant du nord à nord-est au secteur nord à nord-ouest.