Le programme du jour à la Coupe du monde: la Croatie méfiante, le Brésil favori

Place ce lundi à la troisième des quatre journées dédiées aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le Japon et la Croatie ouvriront le bal au Stade al-Janoub, avant que le Brésil et la Corée du Sud ne s’affrontent dans l’antre du Stade 974.

L’affiche de 16h

Le duel entre les « Samouraïs Bleus » et l’équipe au damier aura une signification particulière pour les fans des Diables rouges. Si la Belgique s’était imposée lors de son dernier match de poule face à ces mêmes Croates, elle aurait croisé la route des Japonais au même stade de la compétition qu’il y a quatre ans, laissant à la postérité l’un des matches les plus inoubliables de son histoire.

Lors de cette cuvée 2022, les Nippons ont étonné en prenant la première place du groupe E devant l’Espagne. Une Roja que les Japonais ont battue 2-1 lors de leur dernière rencontre, alors qu’ils étaient menés au score. Cette victoire renversante a fait écho à leur succès initial, acquis dans les mêmes circonstances face l’Allemagne. Les coéquipiers de Junya Ito et Kaoru Mitoma, respectivement ancien de Genk et de l’Union, tenteront de rallier pour la première fois de leur histoire les quarts de finale d’un Mondial.

Face à eux, la Croatie, vice-championne du monde, entend faire aussi bien qu’en 2018. Au Qatar, les coéquipiers de l’ancien Ballon d’Or Luka Modric ont pris la deuxième place du groupe F, derrière la surprise marocaine. La Croatie s’est montrée solide défensivement dans la phase de poules, notamment grâce à la révélation Josko Gvardiol. Devant, elle peut compter sur des éléments efficaces comme Andrej Kramaric, double buteur contre le Canada, ou encore sur l’ancien Brugeois Ivan Perisic, toujours redoutable face au but.

L’affiche de 20h

Le second huitième de finale du jour entre le Brésil et la Corée du Sud s’annonce déséquilibré sur le papier. En quête d’un sixième sacre, la Seleçao semble sereine, comme l’attestent les deux premiers succès acquis dans son groupe G face à la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0). Malgré une défaite surprenante contre le Cameroun (1-0), les Brésiliens se sont emparés de la première place, devant les Helvètes. Déjà très confiants en leurs capacités d’aller au bout du tournoi, ils seront sûrement dopés moralement avec le retour à l’entraînement de Neymar, blessé à la cheville lors de la première rencontre. Seule ombre au tableau, les forfaits jusqu’à la fin de la compétition de l’attaquant Gabriel Jesus et du défenseur Alex Telles.

Du côté coréen, on doit la qualification pour ces huitièmes grâce à une victoire surprise 2-1 contre le Portugal, premier de la poule, dans la dernière rencontre du groupe H. Avant cela, Heung-min Son et ses coéquipiers n’avaient récolté qu’un seul point, contre l’Uruguay, qu’ils ont finalement devancé à la différence de buts.