La vague de froid qui touche actuellement l’Europe fait grimper les prix du gaz

Alors que l’Europe a bénéficié de températures douces en octobre et pendant une grande partie du mois de novembre, le baromètre a récemment tourné. Il fait plus froid que la normale et cela devrait continuer pendant au moins deux semaines encore.

Le temps frais entraîne une augmentation de la demande de gaz naturel, ce qui entraîne une hausse des prix. Le marché du gaz naturel s’est resserré depuis que l’Europe ne compte plus sur le gazoduc russe.