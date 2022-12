Guerre en Ukraine: un proche de Poutine rejoint le géant russe de la tech Yandex

Le secteur des nouvelles technologies russes a été fortement affecté par les sanctions occidentales adoptées contre la Russie après son offensive contre l’Ukraine et le Kremlin cherche à développer une stratégie pour remplacer les géants occidentaux et leurs produits.

Sa nomination à Yandex illustre l’importance que le Kremlin accorde à ce fleuron des nouvelles technologies en Russie, et son désir de mieux le contrôler.

Visiblement conscient des questions posées par son arrivée, M. Koudrine a assuré lundi qu’il s’efforcerait d’"aider Yandex à préserver sa culture managériale et technologique unique» pour que l’entreprise reste «indépendante» et «la meilleure des hautes technologies en Russie».

Yandex est enregistré aux Pays-Bas et dispose de filiales européennes, britanniques et américaines, mais l’essentiel de ses activités est en Russie et dans les pays russophones.