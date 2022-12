Encore trop peu de vaccinations contre la grippe en Région bruxelloise

La Commission communautaire commune (Cocom) démarre ce lundi une campagne de sensibilisation pour tenter de convaincre la population à risque de se faire vacciner contre la grippe. À Bruxelles, « les chiffres de vaccination contre la grippe sont en baisse depuis deux ans ». Or, avec le coronavirus toujours bien présent et l’attente d’une circulation accrue du virus de la grippe, la pression sur le système hospitalier risque d’augmenter dans les prochains mois et semaines, met en garde la Cocom.

Les groupes à risque sont remboursés et ne doivent finalement payer que le ticket modérateur, d’environ 4 euros (2 euros pour les statuts BIM). Les personnes de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les malades chroniques, les personnes à l’IMC élevé (plus de 35) et les travailleurs du secteur des soins de santé sont considérés comme à risque.