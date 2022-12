«George & Tammy»: que vaut la mini-série qui recrée la relation passionnelle des stars de la country Tammy Wynette et George Jones?

En effet, elle y redonne vie à Tammy Wynette, l’interprète du célèbre « Stand By Your Man » et la première artiste « country » à avoir vendu plus d’un million d’albums. Au total, elle en a écoulé plus de trente millions… Comme son titre l’indique, cette reconstitution en six épisodes est axée sur la relation passionnelle de cette icône avec George Jones, qui est une énorme star du même style de musique quand elle le rencontre au milieu des années 60. À l’époque, elle a abandonné son travail de maquilleuse et esthéticienne et, très ambitieuse, veut percer dans la chanson. Elle a eu trois filles avec son premier époux, Euple Byrd, et est mariée à Don Chapel (Pat Healy, vu dans « Station 19 »), qui écrit des mélodies… country. Quand la série commence, on la voit se rapprocher de Jones, incarné par Michael Shannon (autre pointure), dont elle se dit qu’il pourrait l’aider à réussir.

Jessica Chastain est incontestablement l’actrice qu’on a le plus vue sur les écrans ces deux dernières années. Après la série « Scènes de la vie conjugale » (Be TV), on l’a retrouvée dans les films « 355 », « The Forgiven », « Dans les yeux de Tammy Faye » (Disney +), qui lui a permis de gagner l’Oscar de la Meilleure Actrice, et le récent « Meurtres sans ordonnance » (Netflix). Autant de fictions synonymes de défis pour la jolie rousse de 45 ans, qui en a relevé un autre de taille avec la mini-série « George & Tammy », que la chaîne américaine payante Showtime a lancée ce dimanche 4 décembre.

Presque instantanément, elle s’éprend de cet homme aussi talentueux qu’abîmé, qui boit comme un trou et doit même être traîné sur scène certains soirs… Pour ces deux-là, c’est le début d’une aventure faite de musique et d’amour, mais surtout traversée de nombreux soubresauts. À ce propos, il nous faut mentionner cette séquence choc où Don humilie Tammy (née Virginia Pugh) sous les yeux de George, lequel le colle au mur et emmène avec lui, « pour toujours », la femme qu’il aime et ses enfants. Puis il se rend avec elle au Mexique pour l’épouser. Entre-temps, il a quand même accepté d’interpréter un titre signé Don (« When The Grass Grows Over Me »), dont l’union avec Tammy n’a jamais été officialisée ! Ce qui enchante cette dernière…

Mais ce léger soulagement est vite chassé par de gros nuages, à commencer par la naissance compliquée de la petite Georgette, suite à laquelle Tammy subit une hystérectomie, soit l’ablation de l’utérus. À partir de là, son corps va la faire souffrir à un point inimaginable, ce qui la fait carburer aux antidouleurs. De son côté, George continue à s’enfoncer dans l’alcool, et est même interné, un temps, dans une chambre stérile, avec camisole de force. Pendant longtemps, pourtant, elle refuse de divorcer, jusqu’à ce que George Richey (Steve Zahn), compositeur et producteur qui a toujours été dans le giron du couple, la convainque de le faire. La raison à cela, c’est qu’il veut l’épouser, et dans ce but, se montre le plus attentionné qui soit, et le plus présent. C’est lui qui lui injecte régulièrement ces doses de morphine qui font s’envoler le mal physique.

Finalement, il arrive à ses fins et se sépare de sa femme Sheila pour s’unir à une Tammy à la dérive. Une Tammy qui, en dépit de « tout », ne va jamais cesser d’aimer George, et le retrouve souvent pour chanter à ses côtés et… refaire l’amour.

Nous nous arrêterons ici dans le récit de leur histoire commune. Mais nous ajouterons que la dépendance de Tammy aux pilules en tous genres, en plus de l’avoir conduite au Betty Ford Center (notamment), lui a été fatale. Elle a quitté ce monde le 6 avril 1998, à 55 ans, un départ prématuré qui l’a rendue encore plus légendaire.

Sachez-le : il n’est pas nécessaire de connaître sa carrière ni celle de George Jones, ou être un fan de country, pour apprécier cette mini-série de grande qualité, partiellement inspirée par le livre de Georgette, la fille du couple, aujourd’hui âgée de 52 ans (« The Three of Us : Growing Up with Tammy and George »). L’alchimie entre Jessica Chastain et Michael Shannon (« Boardwalk Empire », « La forme de l’eau », « Knives Out »…), tous deux d’un charisme incroyable, est pour beaucoup dans sa réussite. L’un et l’autre ont travaillé pendant des mois avec Ron Browning, illustre coach de Nashville, pour pouvoir réellement chanter à l’écran, atout supplémentaire de cette production. Jessica avait déjà fait des vocalises sur le tournage de « Dans les yeux de Tammy Faye », quant à Michael, c’est un musicien accompli qui a son propre groupe, « Corporal ».

« Tammy et George étaient des êtres fascinants, mais ce que je trouve le plus interpellant dans leur histoire, c’est l’influence qu’ils exerçaient l’un sur l’autre quand ils étaient ensemble », a commenté Shannon, qu’on pourra retrouver dès le 28 décembre sur Disney + dans le film « Amsterdam ». « Je ne sais pas bien comment la décrire, mais Tammy, pour moi, était comme un animal sauvage qui essayait de cacher qui elle était vraiment », explique, pour sa part, Jessica Chastain, à qui ce projet avait été initialement proposé en… 2011. « Elle chantait ‘Stand By Your Man’ (‘Reste avec ton homme’, NdR), mais elle s’est mariée cinq fois. Elle avait le cœur rebelle et grand ouvert. »