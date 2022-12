La tristesse, la frustration, le mépris, la colère. La gamme des émotions a viré au sombre chez les supporters après la défaite des Diables rouges face à la Croatie. Au point que certains en oublieraient la folle passion qu’ils ont vécue avec cette génération dorée, aujourd’hui vouée aux gémonies. Ingrat, le supporter ? Oublieux, le pays qui s’est glorifié tant de fois de posséder la « meilleure équipe du monde » ? En foot comme en bien d’autres domaines, nous aimons brûler ce que nous avons adoré.

Jessica Morton est doctorante en psychologie sociale et de la santé à l’UCLouvain. Elle livre ici une série de pistes pour comprendre le désamour qui s’est installé entre les Diables rouges et une partie de leurs supporters.

Brûler ce que l’on a aimé parfois follement, c’est le propre de l’humain ?

L’aspect émotionnel présent au lendemain de la défaite des Diables rouges s’explique par le processus d’identité sociale. Par ce processus, le supporter de l’équipe nationale se définit par son appartenance au groupe auquel il s’intègre. Plus ce processus d’identification sera fort, plus l’émotion qui en découlera sera forte également. Dans la présente situation, deux émotions peuvent apparaître : la colère et la déception. Dans les deux cas, le supporter réalise que le but à atteindre n’est plus directement atteignable. Dans le cas précis de la colère, il y a apparition d’un obstacle qui empêche l’atteinte du but. Dans le cas de la déception, il y a un constat que le but ne sera pas atteignable. Suivant l’émotion déclenchée par la défaite des Diables rouges, le supporter aura tendance à vouloir détruire ou contourner l’obstacle ou à passer à autre chose. C’est pourquoi, dans le cas de la colère, un regain d’énergie violente apparaît afin de se débarrasser de l’obstacle. Cette violence n’apparaît pas dans le cas de la déception.