Les brèves omnisports carolos avec trois sports au menu

RUGBY

Belle victoire du RUSH

En déplacement au tade Marchois, les Bourquis se sont imposés sur le score de 10-31 et confirment leur excellente première partie de saison ainsi que leur belle deuxième place au classement général de la Régionale 2.

J.-F. S.

Trail

Février premier à Montigny

Le Trail des Acacias qui se tenait à Montigny-le-Tilleul ce week-end a vu Thomas Février et Nolann Noel s’imposer sur les deux distances (13 et 7 km) devant Cédric Pasque et Tom Dambroise.

Chez les dames, il fallait féliciter Laura Scieur et Laurie Henriet.

Au total, ils sont 140 à avoir pris part à l’événement.

C.C.

Hockey in line

Les Wolves vainqueurs

Les Wolves ont quitté la Coupe la tête haute en prenant leur revanche sur les Dogs d’Eeklo (9-5) après leur revers 11-3 à l’aller.

Ma.St.