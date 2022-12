Duel au sommet à la Coupe du monde entre les Auriverde et la Corée du Sud: très solide défensivement, le Brésil restait sur une série de neuf victoires et sept clean sheets

Puisque l’on parle du Brésil, le grand favori du Mondial à 3.50, il est tout simplement logique que son succès bénéficie d’une cote très faible à 1.28. Ce n’est rien par rapport au 11.50 accordé à la Corée du Sud, qui se trouve à l’autre bout dans la hiérarchie des prétendants au titre mondial (200.00). Enfin, le match nul est proposé à 5.70.

Comme on n’imagine pas que les Guerriers Taeguk bousculeront les Auriverde, on va se rabattre sur des options plus alléchantes style une victoire du Brésil sans encaisser à 1.72. La Seleçao s’est montrée très solide défensivement : elle n’a concédé que trois frappes cadrées (toutes contre le Cameroun) depuis le début et n’a encaissé qu’un but lorsque Tite a fait souffler ses cadres. Avant son échec sans conséquence, le Brésil restait sur une série de 9 victoires consécutives dont 7 sur clean sheets.

Jusqu’ici, l’équipe brésilienne a peut-être un peu manqué d’inspiration dans l’animation offensive par rapport à son potentiel extraordinaire. Mais comme il y a eu plus de 2,5 buts dans 8 des 11 dernières sortie de la Corée, on épinglera le combo donnant la victoire au Brésil avec plus de 2,5 buts à 1.87. On le préférera au combiné « victoire du Brésil avec plus d’1,5 but », qui s’est pourtant vérifié à 10 reprises sur les 18 rencontres disputées depuis l’été 2021.

Neymar rejouera dans cette Coupe du monde

Lors de la phase de poules, le Brésil a été en progression constante même lorsqu’il s’est incliné sur le fil contre les Lions indomptables (19 tirs, 6 cadrés et quasiment autant d’arrêt incroyables du portier camerounais Devis Epassy). Contrairement à la France expérimentale contre la Tunisie, l’équipe brésilienne est restée très compétitive et a forcé 11 corners contre 6 et 8 lors des deux premiers matchs. Dans la foulée, le pari avec un total de plus de 8,5 corners à 1.70 ne semble pas présenter de risque.

S’il a perdu jusqu’à la fin du tournoi le défenseur Alex Telles et l’attaquant Gabriel Jesus, le coach brésilien a reçu une bonne nouvelle samedi : le retour à l’entraînement de Neymar, blessé à la cheville lors du premier match. Le détonateur de l’attaque sera présent dans le groupe pour ce premier match à élimination directe mais il pourrait démarrer sur le banc. Du coup, on tiendra à l’oeil « Richarlison buteur » à 2.11 et surtout « Vinicius buteur », qui est toujours à sec, à 2.85

Avec Circus.be, découvrez les informations et les cotes de tous les matchs de la World Cup Qatar 2022.

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.