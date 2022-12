Prudence sur les routes en province de Luxembourg : des précipitations hivernales sont prévues jusqu’à demain !

La zone de précipitation atteindra notre pays ce soir par le sud-est (province de Luxembourg). Ces précipitations pourront donner lieu à une accumulation de neige. Demain, la quantité de neige cumulée suite aux précipitations de soir, cette nuit et demain matin, pourrait atteindre 5 à 10 cm selon les régions. La couche de neige persistera au sud du sillon Sambre et Meuse. Elle devrait disparaitre en fin de matinée – début d’après midi pour le centre du pays (Hainaut, Brabant wallon).

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.